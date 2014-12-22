У Києві подорожчав проїзд у маршрутках

Тепер ціна квитка на маршрутах №№192, 476, 485, 529 і 180 зросла до 5 гривень, на маршрутах №470 та №34 - 4 грн (був 3-3,5 грн на всіх маршрутах). Підвищив ціни лише один перевізник - йому належать всі ці напрямки.

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Деякі кияни, які вже відчули на собі "переваги" нових цін, жартують: пора переходити на велосипеди, або просто ходити пішки. Але є й ті, хто готовий платити - лише б маршрутки не розвалювалися на ходу і в них було чисто. "Мені грошей не шкода. Але і водій мені нехай не грубіянить за такі гроші", - говорить житель Троєщини Андрій Ткачило, пише Сегодня.

Господарі подорожчання маршруток запевняють, що регулярно оновлюють рухомий склад, і скаржаться, що з-за високого курсу долара і євро в рази подорожчало пальне та запчастини. "Ми стримували вартість як могли. До 5 грн подорожчали лише "довгі" маршрути - на інших ціна залишилася колишньою", - запевняють перевізники і кажуть, що виходів у них лише два: або підвищувати ціни, або закривати маршрути.

У мерії кажуть, що подорожчання поки стосується одного перевізника. "В п'ятницю департамент транспорту КМДА погодив вартість проїзду в бік подорожчання для одного найбільшого перевізника столиці, який працює на Троєщині та в центрі міста", - підтвердив "Сегодня" начальник комунальної служби перевезень КМДА Сергій Савтырь. Чи підуть за їх прикладом інші, поки незрозуміло. Самі перевізники натякають, що цього варто очікувати - особливо якщо в лютому проїзд в метро подорожчає до 4 грн, а наземний транспорт - до 3 грн.