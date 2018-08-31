Кличко поїхав у Сполучені Штати на прощання з сенатором Маккейном

Поховають відомого політика 2 вересня в Аннаполісі (штат Меріленд).

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь в заходах із вшанування пам’яті американського сенатора Джона Маккейна, які відбудуться в суботу, 1 вересня, в Вашингтоні. Кличко отримав запрошення від родини Джона Маккейна та Сенату Сполучених Штатів.

Мер Києва відвідає Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона, де будуть присутні родина і друзі Маккейна, сенатори і конгресмени, співробітники офісу сенатора, запрошені світові політики. На службі виступлять екс-президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

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До цього з Джоном Маккейном попрощалися в Фініксі (штат Арізона). А в п’ятницю труну з тілом сенатора виставлять у Вашингтоні в центральній ротонді Капітолію.

Поховають відомого політика 2 вересня в Аннаполісі (штат Меріленд) на території Військово-морської академії США, яку він закінчив у 1958 році.