Столиця активно залучає інвесторів до розвитку соціальної інфраструктури – Поворозник

За підсумками конкурсів із залучення інвесторів із метою розвитку спортивної інфраструктури, за останні роки реалізовано низку інвестиційних проектів.

Столиця активно залучає інвесторів до розвитку соціальної інфраструктури. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Нещодавно відбулось урочисте відкриття сучасного футбольного поля із супутньою спортивною інфраструктурою ліцею «Голосіївський» № 241. Це яскравий приклад злагодженої роботи Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Голосіївської районної адміністрації та комунального підприємства «Київське інвестиційне агентство». Результат – два освітніх заклади міста Києва, ліцей «Голосіївський» № 241 та Печерська міжнародна школа, отримали новий сучасний спортивний об’єкт для потреб дітей. Облаштування футбольного поля виконано із використанням сучасних технологій, штучного спортивного покриття, що дозволить створити комфортні, зручні та безпечні умови для спортивних занять учнів», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що за результатом проведеного у 2017 році конкурсу інвестором визначено ТОВ «ПЕЧЕРСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА».

«Згідно умов інвестиційного конкурсу, інвестор профінансував об’єкт на суму близько 5 млн грн та за власні кошти здійснюватиме утримання футбольного поля протягом 10 років. Після закінчення терміну дії інвестиційного договору об’єкт інвестування буде безоплатно переданий до комунальної власності територіальної громади міста Києва», – зауважив Микола Поворозник.

Крім того, за підсумками конкурсів із залучення інвесторів із метою розвитку спортивної інфраструктури, за останні роки реалізовано низку інвестиційних проектів: облаштована спортивна база для пляжного футболу, футболу та інших видів спорту на території пляжу «Венеція» острова Долобецький та створена комфортна сучасна зона відпочинку з пляжного баскетболу на об’єкті «Венеція» (на острові Долобецький).

Також визначено інвесторів, які вже реалізують інвестиційні проекти із будівництва сучасного спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна у Деснянському районі та будівництва приватної середньої школи на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В житлового масиву Оболонь.