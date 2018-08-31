КМДА: Капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Кирилівській завершено

На завершальному етапі перебуває капремонт дорожнього покриття транспортних розв’язок біля станцій метро «Харківська», «Позняки», «Осокорки».

У останні два літніх місяці, в липні та серпні, фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» завершили капітальний ремонт вулиць Олени Теліги, Ярославів Вал, Леонтовича, Генерала Родимцева, Назарівської, Набережного шосе, бульвару Академіка Вернадського тощо.

Дорожники також капітально відремонтували покриття проїжджої частини шляхопроводу на перетині вул. Олени Теліги та Кирилівської, завдяки чому сьогодні вночі було знято обмеження руху транспорту. Наразі продовжуються роботи з ремонту прогонових будов шляхопроводу.

На завершальному етапі перебуває капремонт дорожнього покриття транспортних розв’язок біля станцій метро «Харківська», «Позняки», «Осокорки», в активній фазі – капітальний ремонт просп. Академіка Палладіна та шляхопроводу, який розташований на цьому проспекті, вулиць Заболотного, Сім’ї Кульженків, Алматинської.

Крім того, триває капремонт шляхопроводу на перетині просп. Комарова та б-ру Вацлава Гавела, транспортної розв’язки на перетині просп. Леся Курбаса та вулиць Гната Юри та Володимира Покотила, шляхопроводу на вул. Алматинській тощо.