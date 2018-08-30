У КМДА повідомили, що Київ випереджає інші регіони за темпами розвитку малого й середнього бізнесу

У столиці зосереджена п’ята частина малих та середніх підприємств України.

За показниками розвитку малого та середнього підприємництва у 2018 році Київ є лідером серед регіонів України.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня підприємця.

«Ви робите надважливу справу для міста – створюєте робочі місця, ваші підприємства насичують товарами внутрішній або навіть і зовнішній ринки. Все це зумовлює покращення умов соціально-економічного розвитку столиці, зумовлює її прогрес та добробут киян. Бути успішним сьогодні означає, перш за все, відчувати свою відповідальність перед родиною, командою та громадою. Це також здатність діяти ефективно в умовах викликів сьогодення. Сучасний бізнес чутливий до будь-яких соціально-політичних змін, тому саме від керівника, від його ділової ініціативи та життєвої мудрості, залежить успіх не лише підприємства, але і кожного працівника», – зазначив Микола Поворозник.

Під час заходу він вручив представникам столичного бізнесу Почесні грамоти та нагороди Київського міського голови за значні досягнення у виробництві сучасної конкурентоспроможної продукції, а також за активну підтримку традицій благодійництва, меценатства та соціальної відповідальності.

«Нехай це свято вселяє гордість за результати своєї праці, за своє рідне місто та за Україну. Нехай у цей день ваші серця будуть сповнені світлої надії та впевненості у завтрашньому дні. Щиро бажаю вам та вашим родинам нових здобутків, добробуту та процвітання на благо рідного міста!» – привітав присутніх Микола Поворозник.

Окрім того, спеціальними відзнаками нагороджено також працівників підприємств та підприємців-воїнів АТО, які виконали свій громадянський та військовий обов’язок, та відкриття власного бізнесу для яких стало не лише джерелом отримання прибутку, а ще й засобом реабілітації та адаптації до мирного життя. Також відзначено нагородами переможців міського конкурсу-огляду закладів сфери побутового обслуговування та присвоєння звання зразкового у 2017 році.

Довідково.

У столиці зосереджена п’ята частина малих та середніх підприємств України. За перші шість місяців поточного року кількість фізичних осіб-підприємців збільшилась на 16,2% порівняно до показника 2017 року, зареєстрованих як юридичні особи – на 5,8%. До слова, на 10 тис. осіб наявного у Києві населення припадає 279 малих та 11 середніх підприємств.

За інформацією Держаної фіскальної служби в м. Києві, у тому ж періоді від сплати податків та зборів від суб’єктів підприємництва до міського бюджету надійшло 14,1 млрд грн, що перевищує показник аналогічного періоду минулого року в 1,2 рази.

Поступова дерегуляція економіки на державному рівні, продуктивний діалог у площині «місцева влада-громада-ділова спільнота» та запроваджені муніципальні заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва додають позитивної динаміки у розвиток сприятливого бізнес-клімату столиці.

Зокрема, у рамках заходів на підтримку розвитку малого та середнього підприємництва від початку року Київська міська влада спільно з Німецько-Українським Фондом та банками-партнерами реалізує Програму фінансово-кредитної підтримки для малого та середнього бізнесу. Компенсуючи 50% відсоткової ставки за кредитним договором, КМДА сприяє реалізації інвестиційних проектів малого та середнього підприємництва.

На даний час міською адміністрацією столичним підприємствам – учасникам Програми за відсотковою ставкою вже компенсовано близько 160 тис. грн.