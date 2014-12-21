По Києву пробігло півтисячі «Святих Миколаїв» (фото)
18:37, 21 грудня 2014Київ
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У неділю, 21 грудня, в Києві біля головної ялинки країни на Софійській площі відбувся костюмований забіг "Святого Миколая".
Захід був благодійним / УНІАН
Для участі у змаганнях зареєструвалося 600 чоловік, дорослі бігли 5 кілометрів, діти - 500 метрів.
Захід був благодійним: 50 гривень від кожного реєстраційного внеску буде спрямовано на допомогу дітям, які втратили годувальника під час військових дій на сході.
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Свято відбулося в рамках Фестивалю Святого Миколая 2014, організаторами якого є Folk Ukraine і Країна Мрій.
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