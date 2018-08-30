Кличко перевірив якість капремонту однієї зі столичних вулиць, яку не ремонтували 40 років

Дорогу на вулиці Генерала Родимцева в Голосіївському районі столиці оновили на ділянці довжиною понад півкілометра.

Мер Києва Віталій Кличко перевірив після капітального ремонту вулицю Генерала Родимцева в Голосіївському районі столиці. Там оновили ділянку від вул. Героїв Оборони до вул. Полковника Затєвахіна довжиною понад півкілометра.

Як повідомляє прес-служба мера, ремонтні роботи на вулиці Родимцева не здійснювали 40 років - з 1978 року. Капітальне оновлення дороги розпочалося наприкінці червня і тривало два місяці. Вартість робіт - 12 млн. грн.

Цією вулицею їздить і ходить багато людей, адже поряд розташовний Свято-Покровський Голосіївський монастир та Національний університет біоресурсів та природокористування України.

“На початку тижня ми перевіряли роботи з капітального ремонту на вулицях Леонтовича та Ярославів Вал у центрі міста. Сьогодні ж інспектуємо оновлену вулицю Генерала Родимцева в Голосіївському районі, - сказав Кличко. - Наше місто має бути комфортним, з дорогами європейського рівня. Тож наше ключове завдання - в жодному разі не збавляти темпів капітального ремонту столичних доріг, презентуючи киянам оновлені об'єкти, якими ми можемо пишатися", - додав він.

Так, за словами міського голови, на вул. Генерала Родимцева замість асфальту використовували новий покращений матеріал – полімерасфальтобетон, який більш довговічний. Також відремонтовано дощову каналізацію, аби на дорозі не було підтоплень, встановлено нові гранітні бордюри. Оновлено на вулиці і освітлення – тут встановили 22 сучасних енергозберігаючих LED світильники. Розмітка на дорозі виконана замість фарби з пластику, що робить її більш стійкою.

Також вздовж дороги облаштували тротуар, якого до цього не було, і пішоходи були вимушені ходити по проїжджій частині. Відтак, за словами мера, після капітального ремонту вулиця Родимцева стала безпечнішою для пішоходів і комфортнішою для водіїв.

Кличко нагадав, що за попередніх два роки в Києві відремонтували понад 500 кілометрів доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів заплановно оновити цього року. Всього ж у Києві близько 1667 км доріг.

Наразі в активній фазі капітальний ремонт здійснюється на просп. Палладіна та шляхопроводі, який розташований на цьому проспекті, вул. Заболотного, вул. Сім'ї Кульженків, вул. Алма-Атинській (також з ремонтом шляхопроводу).

Завершуються роботи з капітального ремонту під'їздів до просп. Бажана (транспортні розв'язки біля станцій метро "Харківська", "Позняки", "Осокорки").

На сьогодні в рамках дорожньо-будівельного сезону 2018 року вже завершено ремонтні роботи на бульв. Вернадського, просп. Тичини, вул. Олени Теліги, Набережному шосе, вул. Ярославів Вал, Леонтовича, Назарівській, та інших