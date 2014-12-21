На Київщині затримали трьох чоловіків, які кинули в інспекторів ДАІ гранату

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент стався сьогодні близько 11.00 на трасі «Київ-Одеса».

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За інформацією УЗГ, наКПП ДАІ для перевірки документів інспектори зупинили легковий автомобіль, у якому знаходилось троє чоловіків. Під час перевірки пасажири автомобіля не відреагували на звернення інспекторів. Натомість один із чоловіків, що знаходився в автомобілі кинув у бік правоохоронців гранату, після чого транспортний засіб рушив з місця.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Під час переслідування автомобіль було затримано на відстані 7 кілометрів від місця скоєння злочину.

"Наразі затримано двох осіб, вживають заходи із затримання третього правопорушника. На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються особи порушників", - зазначили в МВС.