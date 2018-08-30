КМДА повідомила, коли почнеться навчальний процес у школах Києва

Святкові заходи з нагоди початку нового навчального року на вибір батьківських комітетів будуть проведені у школах 1 або 3 вересня.

Цього року навчальний процес у школах Києва офіційно розпочнеться 3 вересня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник після засідання колегії КМДА щодо готовності освітніх закладів міста до нового 2018-2019 навчального року.

«Ми дали можливість батьківським комітетам і школам самим визначатися з часом проведення відповідних святкових заходів з нагоди початку нового навчального року. Велика кількість шкіл їх проведе 1 вересня, враховуючи те, що це субота, вихідний день, і батькам, які ведуть дітей у перший клас, не треба відпрошуватись з роботи. А вже навчальний процес почнеться 3 вересня. Інші проведуть святкові заходи 3 вересня з початком безпосередньо навчального процесу», - сказав Поворозник.

Він запевнив, що всі міські школи готові 1 вересня прийняти школярів. «Я можу 100-відсотково запевнити, що шкільні навчальні заклади міста готові до того, щоб прийняти учнів. У нас є невеликі проблеми із забезпеченням приміщень «Нової української школи» (НУШ - УНІАН), тобто реформованих перших класів. Серед причин цього, я підозрюю, є організаційні. Ми проведемо аналіз роботи відповідних керівників з відповідними висновками. Буде відповідальність кожного за те, яким чином все це було підготовлено. Зазначу, що питань з коштами практично не було у процесі підготовки до нового навчального року», - наголосив Поворозник.

За його словами, у Києві немає шкіл, де через ремонт не може розпочатися навчальний процес. «У нас є школи, де не завершено ремонт, але там зроблено всі роботи, щоб діти мали можливість йти до школи. І роботи, які будуть далі проводитись, – це ті, які не заважають навчанню. А так всі школи у нас готові прийняти дітей 1 або 3 вересня», - зазначив Поворозник.

Водночас він додав, що існує проблема із забезпеченням «Нової української школи» – відповідним обладнанням реформованих перших класів.

«У різних районах є по-різному забезпечення новими партами НУШ. Наприклад, Шевченківський, Печерський та ще декілька районів практично стовідсотково забезпечені. Що стосується Дарницького, Солом’янського та Подільського районів – то там забезпеченість від 30 до 60% з розумінням того, що ця проблема має бути вирішена до кінця жовтня», - прокоментував Поворозник і додав, що причини такого забезпечення будуть з’ясовані найближчим часом.

Щодо вчителів початкової школи він повідомив, що для НУШ вони підготовлені. «Курси для вчителів не є одноразовими, а постійними. Здається, 1,3 тис. вчителів беруть в цьому участь», - додав він.

Як нагадали ув КМДА, новий навчальний 2018-2019 рік є визначним для освіти України, оскільки розпочинається перехід загальної середньої освіти на 12-річне навчання.

На впровадження концепції НУШ місту виділено 69,6 млн грн державної субвенції, а саме: 16,3 млн грн на навчання вчителів та 53,3 млн грн на створення нового освітнього середовища.

Крім того, для підготовки закладів освіти київська міська влада виділила ще близько 150 млн грн. У КМДА наголосили, що Київ – єдиний регіон в Україні, який виділив найбільше коштів саме на впровадження НУШ.

У Києві цього року до перших класів підуть 34 тис. дітей.