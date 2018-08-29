Київ досяг згоди з урядом про відновлення гарячого водопостачання в столиці

Уряд готовий схвалити і реалізувати всі рішення, які дозволять забезпечити Київ енергоресурсами.

Міністерство фінансів України та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України опрацюють питання врегулювання заборгованості перед НАК «Нафтогаз», що утворилася у Києві. Відповідне доручення сьогодні надане на засіданні Уряду України.

Зокрема, Уряд готовий схвалити і реалізувати всі рішення, які дозволять забезпечити Київ енергоресурсами, повідомляє прес-служба КМДА.

«Мова йде про зміни до відповідної постанови та виділення державної субвенції на різницю в тарифах. Це дозволить вирішити питання штрафних санкцій, що були нараховані «Нафтогазом», та правонаступництва боргу. Після цього можемо говорити про відновлення постачання гарячої води у столиці та оперативні заходи з підготовки до опалювального сезону», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що Київ вітає конструктивну позицію Уряду в цьому надважливому питанні, і зазначив, що наразі важливо відпрацювати виконання постанови, враховуючи існуючу ситуацію.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз» наполягає, щоб нове підприємство – «Київтеплоенерго» взяло на себе борги за природний газ, що утворилися за період дії угоди з ПАТ «Київенерго». До цього НАК «Нафтогаз» відмовився укласти угоду з КП «Київтеплоенерго» на постачання природного газу. Це спричинило відсутність гарячої води у киян та загрозу відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Наразі справа розглядається у Господарському суді м. Києва, що може зайняти тривалий час. Тому, зважаючи на близькість опалювального сезону, міська адміністрація Києва наполягла на розгляді цього питання на рівні Кабінету Міністрів України.

Довідково. У квітні 2018 року завершилася багаторічна угода міста з ПАТ «Київенерго». У результаті функція постачання гарячої води й тепла перейшла до комунального підприємства «Київтеплоенерго», яке було спеціально створене для цієї роботи. Із 1 серпня 2018 року в користування «Київтеплонерего» переданий весь теплоенергетичний комплекс Києва: понад 2,6 тис. км тепломереж, майже 200 котельних та станцій теплопостачання, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія».

За час дії угоди у ПАТ «Київенерго» сформувався борг перед НАК «Нафтогаз» за спожитий природний газ у розмірі кількох мільярдів гривень. НАК «Нафтогаз» наполягає, щоб нове підприємство – «Київтеплоенерго» взяло на себе ці борги. Із цієї причини НАК «Нафтогаз України» відмовився укласти угоду із КП «Київтеплоенерго» на постачання природного газу. НАК вимагає спочатку вирішити питання правонаступництва боргів. Це спричинило відсутність гарячої води у киян та загрозу відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, що забезпечують теплом та гарячою водою близько 70% Києва.