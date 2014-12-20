Завтра у центрі Києва обмежать рух транспорту

Завтра, 21 грудня, в центрі Києва з 11 до 13 години буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі столичної Державтоінспекції.

Столична Державтоінспекція інформує, що згідно з розпорядженням КМДА, 21 грудня, під час проведення Новорічного святкового пробігу «Забіг Святого Миколая» з 11 до 13 години, в центрі столиці діятимуть обмеження в русі.

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Так, у неділю, буде тимчасово заборонений рух за наступним маршрутом: Софійська площа (старт) – провулок Рильського - вул. Володимирська - Володимирський проїзд – Велика Житомирська – Львівська площа (по колу) – Велика Житомирська – Володимирська – Софійська площа (фініш).

Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.