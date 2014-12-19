Підозрюваний у вбивстві міліціонерів у Києві вбитий – ГПУ

Про це повідомила прес-секретар Генпрокуратури Альона Яхно.

"Хочу повідомити, що вже є висновок експертів про смерть підозрюваного у потрійному вбивстві. У нього зафіксовано три поранення у грудну клітину", - написала вона на сторінці в Facebook.

"Наразі міліція проводить всі необхідні слідчі дії. У подальшому матеріали буде передано в прокуратуру міста Києва", - повідомила Яхно.

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"Звичайно, як того вимагає закон, по факту застосування вогнепальної зброї буде проведено перевірку та відкрито кримінальне провадження. Але вже зараз, попередньо, можна сказати, що працівники міліції діяли абсолютно адекватно, оскільки злочинець був озброєний, чинив опір і навіть здійснив декілька пострілів у бік міліції", - додала вона.