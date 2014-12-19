Вавриш: Пікет "МАФовиків" організував регіонал
21:23, 19 грудня 2014Київ
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За організацією пікету "МАФовиків" біля департаменту містобудування та архітектури стоїть проросійський член Партії регіонів Олександр Солодкий.
За інформацією Вавріша, організатором пікету є Солодкий / facebook.com/vavrysh.andrey
Про це на своїй сторінці у Facebook із посиланням на власне джерело повідомив заступник директора департаменту Андрій Вавріш.
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