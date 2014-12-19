Вавриш: Пікет "МАФовиків" організував регіонал

Про це на своїй сторінці у Facebook із посиланням на власне джерело повідомив заступник директора департаменту Андрій Вавріш.

Читайте такожУ КМДА заявили, що демонтували "майже всі кіоски" біля виходів з метро"Сьогодні під КМДА знову вивели молодих людей, які, явно нудьгуючи, тримають транспаранти з вимогою люструвати мене і мого начальника... За організацією цього мітингу стоїть член Партії регіонів, любитель проросійської сепаратистської символіки - георгіївської стрічки, король незаконних МАФів - Роман Солодкий", - написав Вавріш.