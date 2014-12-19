У центрі Києва засяяла головна новорічна ялинка України (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з цієї нагоди взяли участь Київський міський голови Віталій Кличко та дружина президента України Марина Порошенко.

У святі беруть участь щонайменше півтори тисячі киян та гостей столиці.

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У своїх вітальних промовах дружина президента та міський голова столиці привітали українців з днем Святого Миколая і прийдешніми новорічними та різдвяними святами.

«Напередодні Новорічних та Різдвяних свят, у День Святого Миколая ми урочисто запалюємо вогні на Головній новорічній ялинці. Цього року ялинка, через 60 років, повернулася в історичне і духовне серце української столиці - до стін Софії Київської. Ми презентуємо цю зелену красуню - живу ялинку, прикрашену білими голубами – символами любові й миру», - сказав Кличко.

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При цьому дружина президента та міський голова Києва висловили жаль з приводу збройних протистоянь на сході України, оскільки не всі українці зможуть відсвяткувати новорічні та різдвяні свята у своїх домівках. Але в той же час висловили сподівання, що найближчим часом ситуація стабілізується і люди зможуть повернутися до своїх осель.

Кличко і Порошенко побажали українцям щасливих новорічних свят та миру, який, за їхніми словами, сьогодні, як ніколи, потрібен Україні та її народу.