Помер підозрюваний у вбивстві київських міліціонерів - прокуратура

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар прокуратури Києва Альона Яхно.

”Такой вот конец! Объявлять подозрение, похоже, некому. По моей информации, уже не дышит”, - повідомила вона.

Читайте такожАваков: Затримано торговця наркотиками, який вчора вбив трьох київських міліціонерів

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня під час проведення оперативного заходу в Києві зловмисник застрелив двох співробітників міліції та колишнього міліціонера.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб).

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Сьогодні, 19 грудня, підозрюваного було затримано. За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, «затримано вбивцю - торговця наркотиками, який скоїв вчора вбивство трьох міліціонерів». «При затриманні відстрілювався, наших бійців врятував бронещит, застосований при штурмі квартири, де засів злочинець. Під конвоєм спецназу з тяжким пораненням вбивцю госпіталізовано», - додав міністр.