У Києві на вулиці викрали людину, це може бути голова "Укрспирту" Лабутін

В столиці негайно ввели план «Перехоплення», повідомляє прес-служба МВС у Києві.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 146 ККУ «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

Попередньо встановлено, що на вулиці Мельникова невідомі особи в камуфляжній формі та балаклавах затягли чоловіка в мікроавтобус та з місця злочину зникли у невідомому напрямку.

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Вже через деякий час автомобілі, на яких вивезли викрадену людину, затримали у різних районах столиці. Потерпілого в машинах не було.

Наразі весь особовий склад столичної міліції орієнтовано на пошуки місця перебування зниклого громадянина, повідомили в МВС.

Водночас заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко написав на своїй сторінці в Facebook, що сьогодні невідомі озброєні люди викрали з лікарні голову державного монополіста на ринку етилового спирту компанії «Укрспирт» Михайла Лабутіна і відвезли в невідомому напрямку.

Читайте такожУряд вирішив звільнити керівництво «Укрспирту» і Аграрного фонду«Сьогодні невідомі особи в камуфляжі викрали Лабутіна з лікарні і відвезли в невідомому напрямку. Наразі проводяться оперативно-пошукові заходи», - написав Хоменко.

За його словами, за фактом викрадення людини відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, ДФС підозрює Лабутіна в розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 28,2 млн грн. «Укрспирт», у свою чергу, заявляє, що підозри ДФС безпідставні, а держкомпанія веде прозору та ефективну діяльність.

За інформацією прес-служби «Укрспирту», раніше Лабутін перебував на лікуванні в Центрі кардіології та кардіохірургії в Києві (вулиця Мельникова, 24 - ред.)