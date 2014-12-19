Аваков: Затримано торговця наркотиками, який вчора вбив трьох київських міліціонерів

Правоохоронцям вдалося затримати людину, яка вчора в Києві скоїла вбивство трьох міліціонерів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

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"Затриманий вбивця-торговець наркотиками, що здійснив вчора вбивство трьох міліціонерів. При затриманні відстрілювався, наших бійців врятував бронещит, застосований при штурмі квартири, де засів злочинець", - написав він.

Аваков додав, що підозрюваного під конвоєм спецназу було госпіталізовано з важким пораненням.