Аваков: Затримано торговця наркотиками, який вчора вбив трьох київських міліціонерів
16:15, 19 грудня 2014Київ
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Підозрюваного у вбивстві госпіталізували під конвоєм спецназу.
Ілюстративне зображення / Фото УНІАН
Правоохоронцям вдалося затримати людину, яка вчора в Києві скоїла вбивство трьох міліціонерів.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.
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"Затриманий вбивця-торговець наркотиками, що здійснив вчора вбивство трьох міліціонерів. При затриманні відстрілювався, наших бійців врятував бронещит, застосований при штурмі квартири, де засів злочинець", - написав він.
Аваков додав, що підозрюваного під конвоєм спецназу було госпіталізовано з важким пораненням.
Допис by Arsen Avakov.
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