На фінансування проектів "Громадського бюджету" 2019 року виділили рекордні 510 мільйонів гривень - КМДА

Кошти з міського бюджету отримають проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів киян і отримають прохідні місця у публічному рейтингу на платформі Громадського бюджету-3.

За результатами експертизи та публічних обговорень до голосування допущено 940 проектів Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, над якими працювали 389 команд.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час прес-конференції із теми: "Громадський бюджет столиці: на голосуванні понад 900 проектів".

"Кошти з міського бюджету отримають проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів киян і отримають прохідні місця у публічному рейтингу на платформі Громадського бюджету-3. Зауважу, кошти не видаються авторам та командам безпосередньо. За реалізацію проектів відповідають профільні департаменти КМДА та районні державні адміністрації, які у 2019 році проведуть закупівлі послуг/робіт через систему Prozzoro", - зазначив Микола Поворозник.

За його словами, найбільше на голосування пройшло загальноміських проектів - 167 (17,8% від загальної кількості проектів).

"У лідерах за активністю - Дарницький район, у якому пройшли на голосування 106 проектів (11,3%). У Деснянському районі 98 проектів (10,4%), у Шевченківському районі - 97 (10,3%), у Солом’янському районі - 95 (10,1%), у Дніпровському районі - 94 проекти (10%), у Оболонському районі - 73 (7,8%), у Голосіївському районі - 67 (7,1%), у Подільському районі - 60 (6,4%), у Печерському районі - 42 (4,5%) та у Святошинському районі - 41 (4,4%)", - розповів Микола Поворозник.

Він зауважив, що проекти за розміром бюджету розподілилися наступним чином:

від 50 тис. грн до 100 тис. грн. – 56 проектів (0,86% від загальної кількості проектів) на суму 4370211 грн;

від 100 тис. грн до 500 тис. грн – 618 проектів (27,77%) на суму 141817170 грн;

від 500 тис. грн до 1 млн грн – 120 проектів (16,69%) на суму 85206427 грн;

від 1 млн. грн до 1,5 млн грн – 57 проектів (13,54%) на суму 69162842 грн;

від 2,5 млн грн до 3 млн грн – 23 проекти (12,93%) на суму 66045011 грн;

від 1,5 млн грн до 2 млн грн – 33 проекти (11,53%) на суму 58861710 грн;

від 2 млн грн до 2,5 млн грн – 19 проектів (8,47%) на суму 43234214 грн;

3 млн грн – 14 проектів (8,22%) на суму 42 млн грн.

"Нагадую, що одна особа може проголосувати лише за 5 проектів. Детальну інструкцію, як правильно проголосувати можна знайти на офіційному сайті КМДА. Закликаю усіх скористатися можливістю зробити наше місто кращим!", - звернувся до киян Микола Поворозник.

Довідково. 24 серпня у столиці стартувало електронне голосування за проекти Громадського бюджету-3. Для того, щоб проголосувати потрібно зайти на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, натиснути "Переглянути проекти" та обрати за допомогою фільтрів "Категорія" і "Район" або за номером чи назвою в полі пошуку 5 проектів, за які ви вболіваєте. Оскільки голосування електронне, необхідно авторизуватися через Bank ID "ПриватБанку", Національного банку України (НБУ) та Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у вікні сервісу КИЇВ ІD. Після підтвердження особи банком, система поверне на сторінку проекту, і кнопка "Проголосувати" стане активною. Власники картки киянина авторизуються через "Ощадбанк".