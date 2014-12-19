У КМДА заявили, що демонтували "майже всі кіоски" біля виходів з метро

Про це у прямому ефірі на ТРК «Київ» заявив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Дмитро Білоцерковець, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Рішенням Київради у столиці встановлено основні зони заборони на розміщення тимчасових споруд: 20-метрова зона біля зупинок громадського транспорту, 20-метрова зона біля виходів з підземних переходів, 100-метрова зона навколо навчальних закладів та 20-метрова зона біля виходів зі станцій метрополітену. На сьогоднішній день ми прибрали майже всі кіоски біля виходів з метро – це понад 400 МАФів, окрім 5-6, які перебувають під судовим рішенням», – сказав Білоцерковець.

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Він зазначив, що пріоритетом столичної влади є знесення МАФів, які були встановлені після квітня 2013 року, тобто після введення мораторію на розміщення цих споруд.

«У першу чергу ми демонтуємо ті кіоски, які були встановлені починаючи з квітня 2013 року. За нашими підрахунками, їх нараховується близько двох тисяч. Мушу підкреслити, що прибирати незаконно встановлені кіоски дуже важко, оскільки деякі власники МАФів не бажають працювати на законних підставах та блокують знесення», – сказав Білоцерковець.

За його словами, повільне знесення незаконно встановлених тимчасових споруд пояснюється й реальними можливостями КП «Київблагоустрій». «На балансі комунального підприємства «Київблагоустрій», яке єдине має право на знесення кіосків, є лише два крани і дві платформи. Фізично воно може демонтувати лише 7-8 МАФів за день, якщо немає опору власників», – сказав Білоцерковець.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня мер Києва Віталій Кличко запевняв, що у столиці залишаться лише законно встановлені та потрібні киянам МАФи. Він повідомив, що зустрічався з представниками цього бізнесу і довів до їхнього відома наміри влади навести порядок в цій сфері. За словами мера, тим власникам МАФів, хто готовий вести бізнес без порушень і з урахуванням інтересів міста, буде надано таку можливість. У планах міської влади залишити в столиці до 7 тис. МАФів. Нині ]хня кількість оцінюється приблизно в 20 тисяч.