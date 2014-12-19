Головну ялинку країни прикрашають більше трьох тисяч іграшок, її запалять сьогодні о 18.00
Сьогодні, 19 грудня, о 18:00 урочисто засвітяться святкові вогні на Головній новорічній ялинці України, що встановлена на Софійській площі поруч із собором Софії Київської, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
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Прикрашатимуть ялинку понад 3 тисячі іграшок: білі голуби, як символ миру та доброї звістки, рукавички з українським орнаментом, а також казкові будиночки, які символізують родинний затишок. Переважну більшість іграшок виготовили власними руками діти з усіх областей України.
Кольорова гама ялинки витримана в теплих світло-жовтих тонах. Ялинку прикрашають тисячі сніжинок, які світяться, а верхівку – різдвяна зірка, вага зірки – 15 кг, а діаметр – 2,4 метри.
Як повідомили у Департаменті культури і мистецтва, із міського бюджету на новорічну ялинкукошти не витрачалися. Вирішення питань доставки, встановлення та дизайну ялинки за спонсорські кошти взяла на себе громадська організація «Столичні ініціативи».
Після свят КО «Київзеленбуд» відправить ялинку на спеціальну переробку.
Важливо зазначити, що організатори свята подбали про всіх його учасників. Так, на Софійській площі для людей з обмеженими фізичними можливостями будуть передбачені пандуси, коляски та 14 туалетів.