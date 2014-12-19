Столичний Будинок профспілок вирішили не зносити

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова профспілки працівників будівництва і промисловості будматеріалів України - директор благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок» Василь Андреєв.

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«Експертний висновок вже існує. Це майже 400 з лишком сторінок дослідження кожного вузла, кожної плити, кожної балки, яка існує в Будинку профспілок. І на підставі цього експертного висновку можна сказати, що Будинок профспілок перебуває в задовільному стані і потребує робіт з відновлення», - сказав Андреєв, відзначивши, що експертний висновок був остаточно складений і затверджений 17 грудня.

Присутній на прес-конференції архітектор і один з експертів з дослідження стану Будинку профспілок після пожежі Артем Білик, також підтвердив дану інформацію.

«Наш висновок однозначний – будівля підлягає відновленню, фундаменти перебуває в доброму стані – жодних осідань, тріщин не зафіксовано, попри те, що будівля була залита водою під час гасіння пожежі. Колони практично не постраждали від пожежі – вони перебувають у задовільному стані... «Однозначно, наш висновок, що будівля повинна бути відновлена, несучий каркас має бути таким, яким він був раніше», - сказав експерт.

При цьому він відзначив, що багато плит перекриттів будівлі потребують заміни, але наголосив, що це жодним чином не загрожує цілісності всієї конструкції.

Разом з тим, Андреєв відзначив, що фонд «Відродження Будинку профспілок» уже зібрав 2,95 млн грн і декілька десятків тисяч доларів, а близько 2 млн грн з цих коштів уже було виділено на фінансування експертного дослідження будівлі, а також на оплату першочергових протиаварійних заходів для зміцнення Будинку профспілок. За словами Андреєва, для проведення робіт з ліквідації наслідків пожежі в Будинку профспілок було вибрано компанію «ФК Буд». Водночас, Андреєв наголосив, що після завершення вказаних робіт буде проведено відкритий тендер на виконання внутрішнього і зовнішнього опорядження будинку.

Він також повідомив, що проект укріплення будинку буде розроблено не пізніше кінця січня 2014 року, а роботи з усунення аварійної ситуації планується завершити до кінця лютого наступного року.

«З кінця лютого плануємо вже почати роботу з відновлення внутрішнього вмісту будинку, тобто опорядження», - сказав Андреєв, додавши, що повністю відновити об'єкт планується до 25-х роковин незалежності України в 2016 році.

При цьому Андреєву важко назвати повну вартість відновлення Будинку профспілок, зіславшись на складність відповідного оцінення, зважаючи на сильні курсові коливання. Водночас він висловив сподівання, що кошти для цих цілей вдасться залучити від організацій, які розміщувались у будівлі до пожежі і які зацікавлені у відновленні своїх приміщень.

Як повідомляв УНІАН, столичний Будинок профспілок згорів у лютому цього року під час масових акцій протесту в Києві. Будівля на Майдане Незалежності використовувалась активістами як штаб Національного опору. Під час штурму Майдану в ніч на 19 лютого силовики підпалили Будинок профспілок, аби протестувальники залишили будівлю.

Наприкінці вересня голова Федерації профспілок України Григорій Осовий заявляв, що в Будинку профспілок ведеться робота з очищення несучих конструкцій і вивезення сміття. За його словами, обстеження будівлі планується провести в жовтні, після чого буде проведено конкурс для залучення інвестора і підрядної організації для відновлення об'єкту. Голова ФПУ відзначав, що в планах профспілок - відновлення будівлі в колишньому вигляді. За його оцінками, відновлення об'єкту обійдеться приблизно в 60 млн грн.

Разом з тим, у грудні мер Києва Віталій Кличко припустив, що Будинок профспілок є настільки пошкодженим, що його потрібно зносити й будувати новий. А пізніше – заявив, що доля будівлі буде відома лише після експертної оцінки.