Підприємці спростували свою участь у мітингу під КМДА і попросили у Кличка захисту

Про це йдеться у відкритому листі Асоціації власників МАФ і Комітету порятунку бізнесу, власників 5000 ТС до столичного голови.

(див. стор. 1 листа, стор. 2 листа)

Крім того, підприємці заявили, що не брали участь у мітингу під КМДА 12 грудня 2014 року, який скоріше за все, був організований недоброчесними МАФовиками.

Активісти заявляють, що підприємцям, які рік у рік отримують офіційні дозволи та платять податки до міського бюджету, важко конкурувати з “нелегальними” МАФами, власники яких обєдналися у так звану МАФію та роками перешкоджають легалізації МАФів у столиці.

Автори листа також висловлюють підтримку ініціатив Віталія Кличка щодо “виведення з тіні” незаконно встановлених тимчасових споруд у столиці, нагадуючи, що власники нелегальних МАФів активно насаджують корупцію серед всіх служб та органів київської влади.