Виводити кіоски з тіні заважає мафія - голова департаменту архітектури

Таку думку висловив заступник Директора департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш в інтерв'ю виданню Главком.

Чиновник зазначив, що на даний момент в місті 15 тисяч МАФів, кількість яких скоротять більш ніж в два рази.

“Хочу підкреслити, що всі МАФовики умовно діляться на три групи: порядні підприємці, відносно порядні і "бєспрєдєльщики" (мафія). Наша мета - дати можливість порядним підприємцям вільно працювати, систематизувати роботу щодо порядних підприємців і викорінити мафію, за якою стоять тіньові структури», - заявив Вавриш.

Читайте такожУ Києві кіоскам заборонили працювати після десяти вечора«Я займаюся тим, що впроваджую сучасні технології в роботу департаменту - кадастри, електронні системи у відкритому доступі, ми проводимо оцифровку документів, моделюємо наслідки тих чи інших містобудівних рішень. Наш план простий - необхідно щоб через 3-4 місяці системної роботи люди, вийшовши на вулиці звернули увагу, що їм повернули площі та парки, повернули сквери і тротуари, просто повернули можливість радіти своєму місту», - сказав Вавріш.

Він також зазначив, що його тимчасове відсторонення від посади було актуальним для розрядки обстановки і зробив акцент на тому, що порядні підприємці підтримують його ініціативи.

«Порядні підприємці підтримують більшість наших ініціатив, тому, що вони розроблені спільно з ними і роблять умови для ведення бізнесу прозорими. А ось мафія заважає виводити ларьки з тіні», - підсумував він.