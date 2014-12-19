Для завершення реконструкції Маріїнського палацу потрібно 300 млн гривень - архітектор

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу в Києві.

За словами Цеук, першою метою під час реставраційної роботи було посилення фундаментів будівлі та об'єднання їх між собою, виготовлення деформаційних швів у стінах. Крім того, у процесі проведення робіт було ухвалено рішення зробити підвали під будівлею, щоб опустити туди інженерні мережі, які раніше були "в землі і до яких не було доступу".

"Те, що ми зробили, дорого. Але це виправодує себе", - сказала Цеук.

У 2012 році відбулася експертиза, після якої проведення робіт було розділене на дві черги, нагадала вона.

Так, зараз відбувається завершення першої черги, куди входять роботи із завершення реставрації правого флігеля і колишнього кінотеатру, який прилягає до нього (там буду розташовано залу для нагороджень).

Крім того, до першої черги відноситься запуск з монтажем обладнання практично готового інженерного підземного блоку, де зібрані всі системи інженерного забезпечення як Маріїнського палацу, так і Верховної Ради.

"Ось те, що входить в наші плани на 2015 рік", - сказала Цеук і додала, що після цього продовжуватимуться роботи у центральній частині палаці та в лівому флігелі, де у центральній частині знаходитимуться представницькі приміщення для зустрічей на найвищому рівні. У лівому флігелі - "кухня для забезпечення цих зустрічей", сказала архітектор.

На запитання щодо суми, необхідної для реставрації, Цеук відповіла, що "цифра, за пройденою експертизою у 2012 році, складає 952 млн 606 тисяч". "На цей рік, на сьогоднішнє число, залишилася сума 723,5 млн. На 2015 рік заплановано 300 млн - для закінчення цієї першої черги", - сказала Цеук.

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У свою чергу народний депутат 7-го скликання, член головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Олександр Бригинець заявив, що "зі зміною команди президентської" роботи в Маріїнському палаці, які практично не велися близько двох років, відновилися. Він зауважив, що для цих робот все ж необхідно залучати коштів меценатів, а не розраховувати лише на бюджет.

"Як на мене, можна було б сьогодні, враховуючи ті економічні обставини, які є в нашій країні, дещо переглянути проект реставрації. Можливо, відмовитися від якихось найзатратніших речей, особливих паркетів чи позолот, зробити все трохи скромніше", - сказав Бригинець.

На його думку, навіть якщо реставрація відбудеться у більш скромному варіанті, "можна сміливо говорити про те, що палац буде прекрасним", адже предмети інтер'єру, зокрема картини, свого часу були вивезені з палацу і зараз зберігаються у різних музеях, але повернуться у палац.