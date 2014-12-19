У КМДА скаржаться, що Київ отримав лише 22% держкомпенсації по пільговому проїзду

У Департаменті фінансів КМДА заявили, що столиця отримала лише 22% від реальної потреби на державну субвенцію по компенсації пільгового проїзду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служба КМДА.

«Реальна потреба Києва в державній субвенції на компенсацію пільгового проїзду пасажирів у громадському транспорті становить 587,6 млн грн. Тоді як планові призначення уряду в 2014 році становлять лише 130 млн грн, тобто 22% від необхідної суми», - прокоментував ситуацію з компенсаціями пільгового проїзду пасажирів у міському транспорті столиці директор Департаменту фінансів Володимир Репік.

«Держава, надавши пільги 36 категоріям громадян, компенсує ці пільги органам місцевого самоврядування в кращому випадку на рівні ¼ від розрахункової потреби», - зазначив він, наводячи приклад столиці.

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«У 2014 році для КП «Київпастранс» при запиті на компенсацію в 587,6 мільйона гривень планові призначення становлять 130 мільйонів гривень. На даний час планові зобов’язання бюджету 2014 року і уряд, і місто виконали», – заявив Репік, водночас додавши, що питання, яким чином покривати дефіцит коштів для підприємств комунального транспорту, залишається відкритим.

«У Києві, який є транспортним вузлом для всієї України, і де фактично всі громадяни можуть реалізувати право на пільговий проїзд, ця проблема ще більше загострюється. У контексті бюджетування на 2015 рік важливо мати не тільки ресурсну оцінку питання пільг, але й позицію Міністерства праці і соціальної політики, як регулювати цей дисбаланс. Поки така позиція не оприлюднена», – резюмував він.