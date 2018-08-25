Кличко: Освітня галузь є одним із пріоритетних напрямків, на які Київ виділяє кошти

Кличко підкреслив, що головне завдання влади зробити так, аби школи були забезпечені необхідним обладнанням, сучасними меблями.

Освітня галузь є одним із пріоритетних напрямків, в які місто Київ вкладає кошти.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», повідомляється на сайті klichko.org.

За його словами, у 2018 році на освіту з міського бюджету виділили 13 млрд. грн., це майже на 2,7 млрд. грн. більше, ніж у 2017-ому.

Кличко підкреслив, що головне завдання влади зробити так, аби школи були забезпечені необхідним обладнанням, сучасними меблями. Зокрема, на підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду цього року місто виділило 1,8 млрд. грн. Також значні кошти спрямовують на будівництво та реконструкцію шкіл та дитячих садочків. За останніх чотири роки черга в садки скоротилася на 12,6 тисяч місць.

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«Ми будуємо нові дитячі садки найвищого рівня. І можу сказати, що за три останніх роки було побудовано чи повністю реконструйовано 19 дитсадків. Цього року ми відкриваємо загалом ще 8. Сучасних - з басейнами, з новими майданчиками, спортивними та музичними залами. Що стосується шкіл – цього року ми відкриваємо 3 навчальних заклади. Один новий, один після реконструкції і ще одну прибудову, - відзначив Кличко. - Наші діти повинні навчатися в комфортних умовах. Це - наша головна інвестиція у майбутнє», - сказав мер.

Він нагадав, що цього року розпочинається реформа системи освіти. За словами Кличка, Київ – єдиний регіон в Україні, який виділив найбільше коштів на впровадження концепції Нової української школи.

«Держава нам виділила майже 70 млн. грн. Місто ж мало віднайти решту - 30 відсотків. Але ми збільшили нашу частку в 6,5 разів! І виділили на втілення цієї концепції безпрецедентну суму - понад 150 млн гривень. Відповідно, в середньому по місту на кожного першачка - по 6,3 тисячі гривень», - підкреслив мер.

Віталій Кличко зазначив, що на ці кошти кожен район активно облаштовує для маленьких киян класи та приміщення новими партами-трансформерами, «живими підлогами», сучасними меблями, комп'ютерами. Для вчителів створюють сучасні робочі місця, обладнані необхідною комп’ютерною технікою.