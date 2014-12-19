Працівники "Київпастрансу" припинили страйк, трамваї вийшли на маршрути

Про це повідомляється на сайті "Київпастрансу".

"До відома пасажирів 19.12.2014 року роботу електротранспорту відновлено", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у столиці у зв’язку з невирішенням питання погашення заборгованості із зарплати КП «Київпастранс» 18 грудня на маршрути не виїхали трамваї трьох депо.

Пізніше генеральний директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель пообіцяв, що підприємство до 29 грудня виплатить співробітникам заборгованість із зарплати за жовтень-листопад у сумі 80 млн грн.