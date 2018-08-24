Кличко взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України

Віталій Кличко з синами відвідав парад з нагоди 27-ї річниці з Дня Незалежності України.

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському з нагоди Дня Незалежності.

Перед цим мер долучився до молебну за Україну, який відбувся у Софії Київській.

Віталій Кличко з синами також відвідав парад з нагоди 27-ї річниці з Дня Незалежності України.

Після параду мер, вже традиційно, поспілкувався із людьми, що прийшли в центр столиці на урочистості.