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Кличко взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України

17:13, 24 серпня 2018
Київ
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Кличко взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України / Фото kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському з нагоди Дня Незалежності.

Перед цим мер долучився до молебну за Україну, який відбувся у Софії Київській.

Віталій Кличко з синами також відвідав парад з нагоди 27-ї річниці з Дня Незалежності України.

Після параду мер, вже традиційно, поспілкувався із людьми, що прийшли в центр столиці на урочистості.

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Теги: #Віталій Кличко