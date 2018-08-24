Кличко привітав українців з Днем Незалежності: Вірте в себе! Вірте в Україну!

"Україна доводить, що вона незалежна і гідна будувати своє майбутнє", - сказав Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності. Відеопривітання він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“Що для мене жити в незалежній країні? - Жити і працювати в місті, яке ти любиш. Прокинутися вранці з думками про те, як багато ще потрібно зробити. Нам, усім разом. Крок за кроком облаштовувати свій район, свою вулицю, своє місто. Будувати країну, в якій ми мріємо жити”, - зазначив Кличко.

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Він наголосив, що цінувати насправді важливі речі люди починають, коли є загроза їх втратити.

“Україні випали великі випробування. Вже 4 роки ми відзначаємо День Незалежності, відстоюючи суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Гинуть наші найкращі патріоти. Україна доводить, що вона незалежна і гідна будувати своє майбутнє. І створюємо його ми, – ті, хто любить свою країну, хто не опускає рук і налаштований на перемогу! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!” – привітав українців Кличко.