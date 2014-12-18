У центрі Києва застрелили трьох міліціонерів - ЗМІ
22:00, 18 грудня 2014Київ
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Одне тіло знайшли в автомобілі, ще два - в квартирі.
На Печерську знайшли трьох убитих співробітників міліції / Фото УНІАН
Близько 19:00 у Печерському районі Києва на вулиці Мічуріна застрелили трьох співробітників міліції.
Про це повідомив кореспондент LB.ua.
На місці події працюють слідчі.
Згідно з інформацією слідства, одну людину застрелили в автомобілі "Шевроле" у дворі будинку. Куля пройшла крізь скло дверцят.
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Тіла ще двох співробітників міліції знайшли у квартирі на 9-му поверсі будинку по вулиці Мічуріна, 2.
У слідства є підозрюваний, це чоловік 1968 року народження. У міліції є його прикмети, проводяться оперативні дії по розшуку та затриманню злочинця.
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