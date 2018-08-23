Київ звернувся до Кабміну, щоб повернути гарячу воду киянам

Київ звертається до Кабміну щодо термінового внесення нормативно-правових змін для врегулювання питання заборгованості перед НАК «Нафтогаз».

Міська влада звертається до Уряду України із проханням на засіданні 29 серпня прийняти рішення про зміни до нормативних документів, що дозволять завершити процес укладення угоди із НАК «Нафтогаз».

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Негайне прийняття такого рішення дасть змогу не лише повернути людям гарячу воду, але вчасно стартувати опалювальному сезону у Києві. Про це під час комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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«29 серпня очікуємо чергове засідання Кабінету Міністрів України. На ньому необхідно розглянути внесення змін до постанови КМУ № 110, що стосується надання субвенції із державного бюджету на погашення різниці у тарифах. Нагадаю, що критична ситуація із енергопостачанням Києва виникла через неврегульованість питання заборгованості «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз». Державні зобов’язання складають близько 730 млн грн. Їх виконання у результаті дасть змогу вирішувати питання списання штрафних санкцій. Лише за таких умов ми можемо врегулювати питання укладення угоди із «Нафтогазом», – зауважив він.