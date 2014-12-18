У "Київпастрансі" почали виплачувати борги із зарплати й сподіваються, що завтра трамваї вийдуть на маршрут

Генеральний директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель пообіцяв, що підприємство до 29 грудня виплатить співробітникам заборгованість із зарплати за жовтень-листопад у сумі 80 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Майзель заявив під час прес-конференції.

«Ми пообіцяли своїм колективам, вчора (для погашення заборгованості) ми перерахували їм 16 млн грн, сьогодні перерахували 11 млн грн, кожного дня до 29 числа будуть їм надходити кошти. І до 29 числа буде погашена заборгованість за жовтень-листопад. Близько 80 млн (заборгованість зараз) без грудня", - заявив Майзель.

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За його словами, нинішню складну ситуацію у «Київпастрансі» спричинила дві проблеми.

«Перше – це 50% пільговиків. Це основана проблема, одна людина, яка заплатила за проїзд, везе трьох людей, які їздять безкоштовно. Ми не говоримо, що ми не повинні возити безкоштовно. Звичайно, ми повинні возити пенсіонерів, інвалідів, яким справді потрібна міська допомога. Але все ж таки ми не повинні возити близько 50-60% видів пільговиків. Ми розуміємо, що якщо це Міністерство внутрішніх справ, то вони повинні для своїх працівників закуповувати проїзні квитки. Якщо це лікарі, то вони повинні закуповувати проїзні для свої людей», - пояснив він.

Друга важлива проблема, за словами Майзеля, що з 2008 року не переглядався тариф на проїзд у громадському транспорті Києва.

«На сьогодні проїзд 1,5 грн. Якщо підрахувати середню ціну разом зі студентами, де оплачується 50% знижки, то до «Київпастрансу» приходить 0,76 коп… Тому є дві проблеми, які, якщо ми не вирішимо, то в «Київпастранс» навесні-влітку взагалі не буде існувати рухомого складу. Ми не зможемо його утримувати, а неналежний транспорт не зможе вийти на дороги і перевозити киян», - сказав Майзель.

При цьому він висловив упевненість, що ці проблеми у 2015 році будуть вирішені.

Майзель сподівається, що вже у п’ятницю, 19 грудня, транспорт Києва працюватиме у звичайному режимі. За його словами, зараз ідуть консультації з профспілкою і керівниками підприємств. «Ми працюємо над тим, щоб завтра весь рухомий склад працював у звичайному режимі», - додав він.

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Разом з цим, голова профспілкової організації «Київпастрансу» Сергій Болдинюк зазначає, що домовленості з працівниками про відновлення роботи завтра ще немає, передає Радіо Свобода.

«Ще вчора я не знав про намір трамвайних депо не виходити на роботу. Сьогодні я не можу говорити про те, як завтра поведуть себе тролейбусні депо. Сподіваюся на те, що як тільки сьогодні на картки робітників прийдуть смс-сповіщення про нарахування зарплат, то це вже буде початок розв’язання проблеми», – сказав він.

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У випадку продовження страйку транспортників «Київпастранс» планує збільшити кількість тролейбусів й автобусів, що курсують дорогами Києва.

Як повідомляв УНІАН, у столиці у зв’язку з невирішенням питання погашення заборгованості із зарплати КП «Київпастранс» 18 грудня на маршрути не виїхали трамваї трьох депо.