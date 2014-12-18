Власники МАФів стверджують, що Київрада сама змушує їх давати хабарі й плодити корупцію

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

За словами голови Асоціації власників малого та середнього бізнесу «Центр» Руслана Соболя, «на сьогоднішній день ми спостерігаємо безсистемний підхід, коли ручним керуванням приймаються рішення про встановлення чи демонтаж того чи іншого кіоску, що в принципі неприпустимо та в принципі не має права на існування. Він не має майбутнього. Ми за те, щоб усе було системно, зрозуміло, прозоро. Щоб існували комісії міські, які б приймали відповідні рішення, щоб усе було публічно, відкрито. Щоб будь-який підприємець міг прийти на цю комісію і висловити свою думку, щоб будь-який житель Києва також міг прийти на цю комісію і заявити про потрібність чи непотрібність тої чи іншої тимчасової споруди».

Як сказав голова громадської організації «Правозахист» та представник Асоціація «Центр» Геннадій Черевко, демонтаж МАФів у місті відбувається без пояснень причин. «Більше того, їх вивозять і майно не повертають», - додав він.

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Представники підприємців заявляють, що ті податки, які їм зараз нараховують як пайовий внесок, є завеликими. Нарахування відбуваються, за їхніми поясненнями, відповідно до рішення Київради від 4 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради».

«Ми в шоці перебуваємо від того, що відбувається. Нам пропонують у зв’язку з постановою № 62/62 - корупційною - можливість домовитись. Ті цифри, які називають, просто нереально заплатити по пайових, які зараз намагаються визначити. Відповідно, є можливість зайти «з тилу» та домовитись», - стверджує Черевко.

«Ті пункти, які є в цьому рішенні Київради, чітко штовхають підприємця занести четвертину, половину і заплатити за все. Тому виник такий протестний рух в Києві», - сказав він.

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Підприємець нагадав, що нещодавно відбулася акція під КМДА з вимогою звільнити Вавриша. В результаті зустрічі з керівництвом міста, повідомив він, Вавриш був тимчасово відсторонений від виконання обов’язків.

Голова громадської організації «Громадянський корпус» Роман Солодкий заявив, що профільному керівництву КМДА близько трьох тижнів тому було направлено листа з проханням взяти до уваги 18 зауважень до рішення Київради від 4 вересня 2014 року № 62/62. «На сьогоднішній день офіційно ніхто не відреагував і ніякої конкретики нема з цього приводу», - сказав він.

Як зазначив голова громадської організації «Правозахисний альянс», представник асоціації «Центр» Олександр Підгірний, підприємці «платять по 15-20 тис. грн. податку пайової участі, бо просто залякані».

«Хочу заявити, що ми будемо боротися до кінця. Останні події 12 грудня – відсторонення Вавриша від посади - повинно бути логічно завершене. Є багато достойних людей в Києві, в Україні, які могли б належним чином виконувати обов’язки, які були покладені на цю людину», - зазначив він.

Соболь повідомив про намір підприємців з понеділка, 22 грудня, розпочати безстрокову акцію. «Ми будемо блокувати штраф-майданчики, КП «Київблагоустрій»… У четвер, 25 грудня, ми виводимо близько 25 тис. підприємців під стіни КМДА і будемо змушувати керівництво міста нас почути. Якщо наші пропозиції до рішення 62/62, які ми надали, не будуть підтримані – бо такі дії ми вважаємо вагомим кроком назустріч підприємництву – ми будемо йти і під Кабінет міністрів, і під Адміністрацію президента, та вимагати, щоб підприємництву пішли назустріч в цей нелегкий та економічно важкий період під час реформації нашої країни», - сказав він.

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За словами Черевкв, рішення № 62/62 «зроблене явно не під малий бізнес, а під великі мережі бізнесу», і прописане так, «щоб витіснити з ринку весь малий бізнес».

«А Вавриш створив цю систему, про яку ми говоримо, закриту систему, яка приводить до корупції, він є представником ще попередньої влади, бо вже 4 роки у владі, і автором документа № 62/62, який, по суті справи, розчищає місце для великих операторів, які прийдуть», - заявив Черевко.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комплексна схема розміщення МАФів у Києві буде презентована громадськості вже в січні.

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"Жодних винятків для ларьків, де продають алкогольні напої біля навчальних закладів, які розміщені в червоній зоні біля виходів зі станцій метро, зупинок громадського транспорту, не буде. Всі вони мають бути демонтовані», – наголосив Кличко.

Раніше стало відомо, що нова схема розміщення МАФів передбачатиме не більше 8 тис. таких обєктів у столиці. За інформацією директора КП «Київблагоустрій» Івана Кліпи, на початок листопада у Києві майже третина з 14 тис. МАФів не мала жодних дозвільних документів.