Кличко: на впровадження концепції Нової української школи Київ виділив рекордні 150 млн гривень

Мер столиці зазначив, що з вересня країна переходить на 12-річну систему навчання та впроваджує Концепцію Нової української школи.

1 вересня до столичних шкіл підуть майже 34 тисячі першокласників. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час Серпневої конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників міста Києва.

«Київ посилено працює над тим, щоб 1 вересня майже 34 тисячі першокласників розпочали навчання у рамках концепції «Нова українська школа». І ми зробимо все, щоб у них було завзяття до навчання, аби вони хотіли пізнавати світ у цікавій інтерактивній формі», – сказав Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що з вересня країна переходить на 12-річну систему навчання та впроваджує Концепцію Нової української школи. На впровадження Нової української школи, зауважив міський голова, держава виділила Києву 69,6 млн грн. Столиця мала виділити решту – 30 відсотків – проте збільшила свій внесок у реформу освіти у 6,5 разів.

«Київ – єдиний регіон в Україні, який виділив найбільше коштів на впровадження Нової української школи. Держава нам виділила 69,6 млн грн. Місто ж мало віднайти решту – 30 відсотків. Але ми збільшили нашу частку у 6,5 разів! І виділили на втілення цієї концепції безпрецедентну суму – понад 150 млн гривень. Відповідно, у середньому у місті на кожного першачка – по 6,3 тисячі гривень», – додав він.

На ці кошти кожен район столиці облаштовує для маленьких киян класи та приміщення новими партами-трансформерами, «живими підлогами», сучасними меблями, комп’ютерами. Для вчителів створять сучасні робочі місця, обладнані необхідною комп’ютерною технікою.

Віталій Кличко підкреслив, щорічно бюджет освітньої галузі збільшується приблизно на 26%. Так, у 2018 році на освіту з бюджету міста було виділено 13 млрд грн, це майже на 2,7 млрд грн більше (або на чверть) ніж у 2017-му.

Тільки на підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду цього року з бюджету міста виділили 1,8 млрд грн.

«Постійне збільшення фінансування та ефективне використання коштів на навчання та виховання наших дітей дає результати. Тільки за останніх чотири роки у столиці побудовано або повністю реконструйовано 6 шкіл та 19 дитячих садочків, а чергу в садки ми скоротили на 12,6 тисяч місць», – наголосив столичний голова.

За словами Віталія Кличка, тільки у 2018 році у Києві заплановано відкрити 11 закладів освіти. Із них: 3 школи (одну новозбудовану, одну повністю реконструйовану і одну прибудову) та 8 садочків – як побудованих, так і реконструйованих. Також у столиці буде відкрито 2 школи та 5 садочків приватної форми власності.

«3 дитсадки ми вже відкрили. До 1 вересня плануємо відкрити і реконструйований садочок № 260 в Оболонському районі. Це ще додаткових 260 місць. А до кінця року маленьких вихованців приймуть ще 4 реконструйованих садочки – у Голосіївському, Оболонському, Дарницькому і Печерському районах», – зауважив мер Києва.

Щодо шкіл, то до нового навчального року заплановано відкрити школу № 334 у Дарницькому районі. Заклад стане першою енергоефективною і «розумною» школою в Україні. До кінця року планується завершити реконструкцію з добудовою школи у Биківні. Та будівництво другого пускового комплексу розширення школи № 151 у Голосіївському районі.

Також Віталій Кличко подякував педагогам за їхню працю та відданість професії та побажав вдалого початку нового навчального року, допитливих та вдячних учнів.

«Бути вчителем – це місія. Ми довіряємо вам найдорожче – наших дітей. І те, чому ви їх навчите, вони нестимуть далі по життю. Ви заслуговуєте найкращого за те, що ви робите. І ми як міська влада докладаємо всіх зусиль, аби покращити умови праці для педагогів, збільшувати зарплатню. Так, поки це, на жаль, не так, щоб було досить. Але будемо працювати, щоб поліпшувати динаміку», – зазначив Віталій Кличко.