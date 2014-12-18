Найбільше кияни бояться збройного конфлікту і зростання цін - дослідження

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією "Research & Branding Group" з 4 по 10 грудня у Києві, повідомляє INSIDER.

Серед страхів киян переважають збройний конфлікт (64%), зростання цін та інфляція (60%), безробіття і побоювання втратити роботу (34%), нестабільність національної валюти (19%), зростання злочинності (16%).

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Крім того, згідно з опитуванням, кількість киян, незадоволених життям, збільшилася порівняно з серпнем з 46% до 59%, задоволених - зменшилася з 42% до 32%, тих, що вагалися з відповіддю зменшилася з 12% до 9%.

В емоційному тлі киян лідирують такі почуття як тривога (38%), розгубленість (24%), песимізм (16%), страх (15%).

У той же час почуття надії в порівнянні з вереснем збільшилося з 33% до 38%.

Більше третини киян (37%) вважають, що Україна перебуває на піку масштабної кризи, стільки ж - що країна ще тільки входить у масштабну кризу, і лише 9% опитаних вважають, що країна поступово виходить з кризи.

Всього було опитано 802 киянина за квотною вибіркою, похибка якої знаходиться в межах 3%.