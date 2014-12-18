Генеральний директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель вважає, що проїзд у громадському транспорті Києва може подорожчати з 1 лютого 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

«Ведеться робота, щоб зменшити кількість пільговиків, і друге – ми піднімемо тариф (за проїзд), щоб він був економічно обґрунтований, щоб комунальне підприємство могло заробляти, й інвестиційна рентабельність була хоча б до 15-20%. Тоді підприємство буде дійсно належно функціонувати», - сказав Майзель.

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«Я думаю, що коли пройде громадське обговорення, то з 1 лютого наземний транспорт - вартість буде 3 грн, а міська електричка і метрополітен - 4 грн», - повідомив Майзель.

На його думку, з пільгових категорій потрібно виключити працівників органів внутрішніх справ, медиків, суддів, депутатів та інших.

Як повідомляв УНІАН, у столиці у зв’язку з невирішенням питання погашення заборгованості із зарплати КП «Київпастранс» сьогодні, 18 грудня, на маршрути не виїхали трамваї трьох депо.