У Києві затримали банду міліціонерів

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, група складалася з п’яти осіб - чотирьох працівників столичної патрульної служби лінійного управління у метрополітені та одного цивільного громадянина.

Досудовим розслідуванням встановлено, що лише з червня по грудень цього року міліціонери здійснили 12 нападів на громадян.

Читайте такожУ Києві затримали злочинну групу, що грабувала нотаріусівОстанній напад стався біля станції метро «Дарниця». Міліціонери, розпиваючи спиртні напої з чоловіком, підсипали йому психотропну речовину. Коли потерпілий втратив свідомість, зловмисники заштовхали його до автомобіля та спробували вивезти за межі міста. Всіх учасників злочинної групи було затримано на вулиці Бориспільській у Києві.

Стосовно правоохоронців розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.