У новорічну ніч метро в Києві працюватиме до 3:30, а автобуси ходитимуть до 4:30

Відповідне розпорядження КМДА підписав міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Так, 31 грудня з 18.00 буде збільшено кількість пар поїздів метро відповідно до пасажиропотоку. Роботу метрополітену в ніч з 31 грудня на 1 січня буде продовжено на 3 години 30 хвилин.

Крім того, з 18.00 31 грудня збільшать кількість рухомого складу на автобусних, трамвайних, тролейбусних маршрутах відповідно до пасажиропотоку. Роботу автобусних, трамвайних, тролейбусних маршрутів продовжать до 4.30. Після 4.30 організовують роботу окремих маршрутів, які курсують від станцій метрополітену окремими змінами з збільшеними інтервалами руху.

7 січня, під час проведення заходів на Андріївському узвозі, буде збільшено кількість пар поїздів на лініях метрополітену, кількість рухомого складу на автобусних, трамвайних, тролейбусних маршрутах відповідно до пасажиропотоку.

Кількість рухомого складу громадського транспорту буде збільшено також 19 січня до закінчення заходів у парку культури і відпочинку «Гідропарк» та на Оболонській набережній.

31 грудня, 1 і 7 січня буде забезпечено чергування відповідальних посадових осіб на пунктах очікування міського пасажирського транспорту загального користування із значним пасажиропотоком. Після завершення проведення масових святкових заходів, з метою належного руху автотранспорту, забезпечать виділення спеціальної прибиральної дорожньої техніки.

Міська влада також буде співпрацювати з ГУ МВС України в м. Києві щодо посилення охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху 31 грудня з 17.00 і до завершення заходів на всіх маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування, зокрема в таких місцях: вулиця Михайла Грушевського (в районі стадіону «Динамо» імені Лобановського»), площа Льва Толстого, перехрестя вулиці Мечникова і бульвару Лесі Українки, перехрестя вулиць Рогнединської і Еспланадної, біля станцій метро «Либідська», «Петрівка», «Святошин», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».

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Силами Управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві буде передбачена можливість заборони руху транспорту на Софійській площі 19 грудня з 17.00 і до завершення свята, присвяченого відкриттю Головної новорічної ялинки.

Крім того, 21 грудня з 11.00 до завершення новорічного благодійного пробігу буде передбачена можливість заборони руху транспорту по маршруту пробігу: Софійська площа - вулиця Володимирська - вулиця Льва Толстого - площа Льва Толстого і у зворотному напрямку.

З 18.00 31 грудня до 6.30 1 січня буде закрито рух усіх видів автотранспорту по вулиці Володимирській на ділянці від вулиці Золотоворітської до вулиці Великої Житомирської, Володимирського узвозу та провулку Рильського.

Також на час проведення загальноміських заходів ДАІ спільно з КП «Київтранспарксервіс» з 16.00 31 грудня та з 11.00 7 січня заборонять паркування транспортних засобів на проїжджій частині: вулиці Софійській (від вулиці Володимирської до Майдану Незалежності), вулиці Малій Житомирській (від Майдану Незалежності до провулку. Владимирского), вулиці Еспланадній, вулиці Рогнідинській (від вулиці Шота Руставелі до вулиці Еспланадної), вулиці Рогнідинській (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної).