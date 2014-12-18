Київський метрополітен вводить в обіг зелені жетони
15:05, 18 грудня 2014Київ
0
Київський метрополітен має намір ввести в обіг жетони зеленого кольору у зв'язку з підвищенням вартості проїзду.
Київський метрополітен вводить зелені жетони / wikipedia.org
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен".
Читайте такожКиївська влада розповіла, коли і на скільки підніме ціну на проїзд у транспорті
"Закликаємо пасажирів не скуповувати жетони блакитного кольору, які зараз є засобом оплати проїзду в столичній підземці, оскільки вони будуть повністю вилучені з обігу", - йдеться в повідомленні.
За інформацією підприємства, жетони старого зразка можна буде обміняти в касах метрополітену в залежності від затвердженого тарифу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter