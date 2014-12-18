Київський метрополітен вводить в обіг зелені жетони

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен".

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"Закликаємо пасажирів не скуповувати жетони блакитного кольору, які зараз є засобом оплати проїзду в столичній підземці, оскільки вони будуть повністю вилучені з обігу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією підприємства, жетони старого зразка можна буде обміняти в касах метрополітену в залежності від затвердженого тарифу.