Кличко наказав міським службам за п’ять днів усунути проблеми в місцях підтоплення

Комунальні служби міста розробляють план ефективних заходів із попередження підтоплень у найпроблемніших місцях столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради.

«Причини підтоплень є комплексними. Це і недотримання будівельних норм під час проведення будівельних робіт, недостатня пропускна спроможність існуючої дренажної системи, яка будувалась у 70-ті роки, не завжди якісна експлуатація таких мереж та інші. Очевидно, ми маємо справу, зокрема, і з наслідками зміни клімату. І, на думку фахівців Гідрометцентру, є всі підстави очікувати збільшення негативного впливу несприятливих явищ погоди у Києві», – зазначив Віталій Кличко.

Він також дав доручення керівнику КК «Київавтодор» протягом 5-ти днів надати пропозиції щодо доцільності створення окремого профільного підрозділу у складі комунальної корпорації, який опікуватиметься утриманням і контролем функціонування систем зливової каналізації. А також – перевірити виконання технічних умов, наданих забудовникам у частині облаштування на об’єктах дощової каналізації.

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Департамент благоустрою має у стислий термін провести обстеження місць, де відбувається прокладання інженерних мереж, та надати приписи щодо неухильного дотримання будівельних вимог і технологій.

Управління з надзвичайних ситуацій спільно з Державною службою вз надзвичайних ситуацій має обстежити торгівельні центри столиці щодо їх захищеності від потрапляння дощових стоків, та забезпечення безпеки відвідувачів.

«Після цього ми разом ухвалимо низку рішень. Порушникам правил вони не сподобаються. Але це не гра. Внаслідок негоди могли постраждати люди. Тому ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб мінімізувати можливі наслідки надзвичайних ситуацій», – заявив Віталій Кличко.

Він нагадав що за тиждень кілька разів Києвом вирувала негода. Три шквальних зливи, шквальний вітер та град. У місті повалило 300 та пошкодило 500 дерев, зруйновані 8 опор електропередач, і сталися великі підтоплення.

Особливо сильною була злива, яка у ніч на 19 серпня в Києві наробила великої шкоди. Внаслідок негоди і підтоплень автомобільний рух центром міста був паралізований. Деякі кафе, розважальні заклади та підземні паркінги у торгових центрах залило водою, затопило кілька вулиць у центрі столиці. Комунальні служби столиці оперативно усунули наслідки цієї негоди. Вранці у неділю в місті практично не було обмежень руху – окрім вулиці Антоновича. Там дорожники працювали безперервно протягом доби. І в понеділок зранку рух відремонтованою вулицею відкрили.