Кива під стінами АП вимагав відставки глави Києво-Святошинської РДА

Відповідне звернення, підписане жителями Вишневого, голова СПУ Ілля Кива передав в адміністрацію президента.

Жителі міста Вишневе Києво-Святошинського району Київської області провели акцію протесту проти бандитських нападів на активістів, які виступають проти забудови парку в їхньому місті, а також за припинення незаконного будівництва.

Акцію підтримала Соціалістична партія України, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

Присутні на мітингу люди почали вимагати негайної відставки глави Києво-Святошинської райадміністрації Мирослави Смирнової. Відповідне звернення, підписане жителями Вишневого, передав в адміністрацію президента голова СПУ Ілля Кива.

«У нас є чітка позиція: голову Києво-Святошинської РДА Смирнову — у відставку! Ми будемо ініціювати розслідування її незаконних дій Національної поліцією. Але я звертаюся і до президента Порошенко, який несе відповідальність за дії своїх ставлеників. Він уже поставив країну і народ на грань загибелі. Тому я закликаю його піти у відставку добровільно!», — сказав він.

Кива також наголосив на численних погрозах на адресу активістів, які протестують проти незаконного будівництва.

«Минулої акції ми принесли сюди труну, в якій лежав манекен. Якщо так все продовжиться, ми скоро самі будемо лежати в трунах. Люди борються за долю своїх дітей, за те, щоб вони росли в нормальних умовах. І за це нас вбивають. Якщо влада не відкличе своїх опричників, які б'ють людей, ми зметемо її», — сказав глава СПУ.

Політик продемонстрував фото активіста Ігоря Грішачова, побитого «тітушками» за те, що він відстоював заборону на будівництво в судах і органах державної влади.

«За це несе відповідальність президент Порошенко, тому що це його люди влаштовують свавілля на місцях. Це його ставленики видають незаконні дозволи на будівництво, це вони залякують активістів», - сказав він.

Сам Грішачов підтвердив, що на нього було скоєно напад через його активну позицію.

Ілля Ківа зазначив, що, якщо влада не відновлять законність і справедливість, люди самі організуються для захисту своїх прав.

«Люди повинні самі контролювати незаконне будівництво. Не чиновники, а люди. Потрібно створювати громадські об'єднання. Ми підготували всі документи, юристи працюють з громадськістю Вишневого. Я закликаю людей об'єднуватися для боротьби - ця влада боїться тільки силу», - зазначив він.

Боротьба жителів Вишневого проти незаконного будівництва триває вже 3 роки. 10 гектар, на яких, згідно з генеральним планом розвитку міста, повинні були розбити парк, передані під будівництво багатоповерхових будинків. Як повідомили активістам в Державній інспекції з архітектурно-будівельного контролю, відповідні документи підписала голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смирнова. При цьому рішення не було погоджено ні з міськрадою, ні з міськвиконкомом Вишневого.

16 серпня відбулася силове зіткнення між жителями Вишневого і «тітушками», що охороняли черговий котлован, виритий забудовником. «Тітушки» застосували проти місцевих жителів сльозогінний газ і димові шашки. Постраждали навіть кілька співробітників поліції. У відповідь мітингувальники спалили паркан навколо котловану. Після того, як на місце інциденту прибув голова СПУ Ілля Кива, мітингувальників вдалося організувати. Люди змогли змусити забудовника підігнати екскаватор і засипати котлован. Одну з обгорілих колод, що залишилися від згорілого забору, жителі Вишневого принесли до адміністрації президента.