У Києві пройшов етнофестиваль "Літо на долоньках"

В рамках фестивалю пройшли майстер-класи з розпису еко-сумок, ліпки з глини та розпису глечиків, виготовлення ляльок-мотанок

17 та 18 серпня на київських Осокорків відбувся етнофестиваль “Літо на долоньках”. Організатором свята став житловий комплекс "Патріотика на озерах".

В рамках фестивалю пройшли майстер-класи з розпису еко-сумок, ліпки з глини та розпису глечиків, виготовлення ляльок-мотанок. А ще різноманітні естафети, змагання, солодкі призи та запуск повітряних зміїв. Читайте такожУ Карпатах встановили рекорд на найдовший гуцульский фестиваль (фоторепортаж)

Невдовзі на цьому місці має вирости житловий комплекс. Такі заходи для його мешканців та усіх охочих киян організовуватимуть регулярно – розповідає представник забудовника.

«Ми одночасно і проводимо благоустрій і проводимо свята. Тим більше що у майбутньому ми збудуємо там дуже гарний жилмасив – там буде щось дуже схоже на ту набережну, яка є на Оболоні і на чудовий парк Наталка. Але думаю ми зробимо ще краще» – ділиться планами Костянтип Паливода, Голова правління АТ АКБ “АРКАДА”.

У планах забудовника – облаштувати набережну навколо озера Небеж, привести до ладу пляжі. А відтак – перетворити занедбану нині місцину на улюблене місце відпочинку жителів району.