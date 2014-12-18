Через страйк на маршрути не вийшли трамваї всіх депо Києва
08:38, 18 грудня 2014Київ
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Через заборгованість працівникам КП "Київпастранс" сьогодні на маршрути Києва не виїхали трамваї трьох депо.
В Києві не ходять трамваї / dumskaya.net
Про це Еспресо.TV повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
"Працівники трамвайних депо 18 грудня 2014 року намагаються привернути увагу влади до проблеми виплати заробітної плати", - йдеться у повідомленні.
Для забезпечення перевезення пасажирів вздовж лінії швидкісного трамвая на Борщагівці організовано автобусне сполучення, працює 35 автобусів великої місткості.
Крім того, збільшено кількість рухомого складу на автобусних маршрутах №21 та №101. Тролейбуси та автобуси працюють у звичайному режимі руху. Про терміни страйку не повідомляють.
Нагадаємо, вчора близько 100 співробітників "Київпастрансу" перекрили рух по вулиці Грушевського з вимогою виплати заробітної плати.
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