Через страйк на маршрути не вийшли трамваї всіх депо Києва

Про це Еспресо.TV повідомили у прес-службі "Київпастрансу".

"Працівники трамвайних депо 18 грудня 2014 року намагаються привернути увагу влади до проблеми виплати заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення перевезення пасажирів вздовж лінії швидкісного трамвая на Борщагівці організовано автобусне сполучення, працює 35 автобусів великої місткості.

Крім того, збільшено кількість рухомого складу на автобусних маршрутах №21 та №101. Тролейбуси та автобуси працюють у звичайному режимі руху. Про терміни страйку не повідомляють.

Нагадаємо, вчора близько 100 співробітників "Київпастрансу" перекрили рух по вулиці Грушевського з вимогою виплати заробітної плати.