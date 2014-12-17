Активісти вимагають зупинити будівельні роботи у Будинку профспілок

Вони побоюються, що під виглядом відновлення, будівлю хочуть зруйнувати, щоб побудувати на його місці новий об’єкт.

«Ми хочемо викликати фахівців сюди, прокуратуру, нехай перевірять як проводяться роботи, чому проводяться. Ми хочемо щоб припинили незаконні роботи. Тому що моя особиста позиція - ми хочемо щоб ця будівля збереглася» - заявив голова організації «КУПР» Сергій Мельниченко.

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У відповідь на звинувачення активістів представники компанії-підрядника запевнили, що причин для занепокоєння немає, а роботи всередині будинку тривають у звичному режимі. Зараз будівельники звільняють споруду від сміття та намагаються облегшити будинок, щоб не було небезпеки обвалу.

Водночас, як повідомляв головний архітектор Києва Сергій Целовальник, Будинок профспілок «ніхто зносити не буде».