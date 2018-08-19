Кличко: до кінця року відкриємо у Києві 3 школи та 8 дитячих садків - новозбудованих чи реконструйованих

Мер нагадав, що значна частина міського бюджету виділяється на сферу освіти.

До кінця року в столиці заплановано відкрити після будівництва чи реконструкції 3 школи та 8 дитячих садків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Київ”.

“У вересні діти підуть в школу. І наше завдання зробити все, щоб належно підготувати навчальні заклади. Всі школи і дитячі садки були відремонтовані, щоб діти мали необхідні умови для навчання”, - сказав мер Києва.

Він нагадав, що значна частина міського бюджету виділяється на сферу освіти.

І це дає результати. Адже, за словами міського голови, ще декілька років тому черга до дитячих садків становила більше 15 тисяч дітей. Наразі чергу скорочено до 3 тисяч. “ В найближчі роки цієї черги взагалі не повинно бути”, - додав Кличко.

Він нагадав, що за останніх чотири роки у Києві було відкрито побудованих або повністю реконструйованих 19 дитячих садків та 6 шкіл.

Зокрема, тільки протягом 2018 року заплановано відкрити 8 дитячих садків та 3 школи.

«Ми у 2018 році запланували будівництво та реконструкцію 11 закладів освіти. З них: 3 школи - будівництво однієї школи, повна реконструкція однієї школи і прибудова до однієї зі столичних шкіл, та 8 садочків. Це будівництво чи повна реконструкція», - сказав Віталій Кличко.

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“Школами, які ми відкриваємо, ми можемо пишатися. Зокрема, якістю будівництва, обладнанням класів, спортивних залів. Переконаний, що Київ показує приклад для інших міст - і не тільки нашої держави. І школи, і дитячі садки відповідають найсучаснішим вимогам”, - підсумував мер.

Нагадаємо, з восьми запланованих садків на 2018 рік (сім повністю реконструйованих та один новозбудований) три садочки в столиці вже відкрили, в тому числі новозбудований. Один відкриють до Дня знань. Ще чотири реконструйованих дитсадка – в Голосіївському, Оболонському, Дарницькому і Печерському районах - заплановано відкрити до кінця року.

Це дозволить тільки у 2018 році створити 2225 додаткових місць в дитячих садках Києва.