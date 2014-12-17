У КМДА розповіли, де і коли в Києві з'являться різдвяний ярмарок і ковзанка

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, киян та гостей міста привітають керівники районів і представники громадськості.

Так, 19 грудня о 18.00 на Софійській площі за участю Київського міського голови Віталя Кличка засвітять головну новорічну ялинку країни.

Ялинки у районах столиці будуть встановлені на площах, у скверах або біля великих торговельно-розважальних комплексів.

Читайте такожНовий рік у Києві зустрічатимуть на Софійській площі, а святковий ярмарок відкриється вже 16 грудня

У той же час, у Центральному парку культури і відпочинку відкриється різдвяний ярмарок, який розпочне роботу 20 грудня. Працюватиме він до 28 лютого 2015 року.

Окрім різдвяного ярмарку організатори планують встановити льодову ковзанку біля Арки дружби народів. Роботи зі встановлення ковзанки розпочнуться за умови мінусової температури. Планується, що працюватиме ковзанка до 15 березня 2015 року, проте це залежатиме від погоди.