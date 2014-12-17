У Києві закидали «коктейлями Молотова» ресторан біля Дніпра
18:01, 17 грудня 2014Київ
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У столиці спалили ресторан "Червона калина", який розташований біля Дніпра - вночі невідомі в масках закидали його "коктейлями Молотова".
Пожежникам довелося працювати до ранку / tsn.ua
Про це повідомляє ТСН.
Щоб загасити полум'я і врятувати сусідні будівлі готельного комплексу, пожежникам довелося працювати до ранку. Полум'я знищило все, навіть дерев'яні лавки на вулиці і зелену огорожу.
Власник закладу впевнений, що це був підпал і зловмисники працювали професійно. На цю привабливу територію біля Дніпра, каже власник, задивлялися давно. Слідчим він навіть назвав фірму, з якою воює вже півроку.
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Працівники комплексу з самого ранку вигрібають вугілля, вантажать попіл у візки і розкручують металеві конструкції на 800 квадратних метрах. У МНС кажуть, постраждалих немає, збитки ще встановлюються.
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