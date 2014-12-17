Квіташвілі й Кличко домовилися про реформування столичної медицини

16:49, 17 грудня 2014
Київ
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У Києві з нового року розпочнеться реалізація пілотного проекту з реформування медичної сфери в Україні.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомили міністр охорони здоров`я України Олександр Квіташвілі та Київський міський голова Віталій Кличко.

Міністр зазначив, що попередньо з владою столиці вже обговорено всі стратегії реформи.

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«У міста великий інтерес розпочати це все, щоб Київ був флагманом і першим містом, який реформував і зробив кращою систему», - зазначив Квіташвілі. 

За його словами, медична реформа дасть можливість лікарням легально заробляти, а пацієнтам обирати, де отримувати кращі медичні послуги. 

«Принцип дуже простий - гроші слідують за пацієнтом, у пацієнтів є вибір, у лікарень є свобода», - підкреслив міністр. 

Він зауважив, що реформа передбачає перехід на фінансування послуг, а не закладів медичної сфери, бо це не дає гарантії якості.

«Коли фінансуються послуги, то вже можна відстежувати якість. І нашою метою є зробити так, щоб медицина гарної якості була доступна усім та всюди», - додав міністр.

Квіташвілі також повідомив, що найближчим часом МОЗ планує розробити та затвердити тарифи на медпослуги, якими влада міста керуватиметься при своїх розрахунках з лікарнями. 

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«Система тарифів існує в усьому світі. Будуть залучені світові експерти, які працюють в цій сфері багато років. Є в нас і пакет допомоги невеликої від Світового банку. Їх підтримка дасть можливість мати стандарти якості та методику розрахунків», - повідомив міністр.

“Київ, як столиця, має стати прикладом втілення реформ в Україні. Ми раді пропозиції нового міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі почати впроваджувати медичну реформу на території Києва. І я гарантую підтримку і співпрацю з МОЗ в цьому питанні”, - зазначив Кличко. 

Він додав, що останні перевірки показали, що в обігу у столичній медицині - 3,5 млрд грн тіньових коштів, а медична реформа дозволить зробити так, щоб ці гроші «працювали на громаду», використовувалися прозоро і на якісну медичну допомогу.

“Мета реформи - покращити якість медичного обслуговування і підняти зарплати лікарям. Коли лікар отримуватиме гідну зарплату, він дорожитиме робочим місцем і своїми пацієнтами, якість послуг підвищиться, він не матиме потреби брати хабарі», - заявив міський голова.

Як запевнив профільний заступник голови КМДА Михайло Радуцький, з початком проведення реформи люди продовжуватимуть сплачувати лише за ті послуги, які офіційно є платними.

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«Поки немає страхової медицини держава залишає всі послуги для громадян безоплатними, крім тих, які вже є офіційно платними», - зазначив Радуцький.

Водночас, пояснив він, реформа спрямована на запровадження нової системи фінансування медустанов, зміну системи закупівлі медпрепаратів, формування страхової медицини тощо.

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