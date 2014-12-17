У Києві бюджетники перекривали вулицю Грушевського

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС України в м. Києві, під Кабінет міністрів вимагати виплати заробітних плат прийшли працівники одного з комунальних підприємств міста.

«Під час проведення акції мітингувальники вийшли на проїжджу частину вулиці Грушевського і перекрили рух, через 10 хвилин порядок на дорозі було відновлено. Відомості про подію було внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про злочини та правопорушення Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМіська електричка щомісяця завдає бюджету Києва 4 млн грн збитків Довідка УНІАН. Сьогодні в першій половині дня працівники КП «Київпастранс» вийшли на акцію до Кабінету міністрів України. Вони скандували: «Зарплату!».

Минулого тижня генеральний директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель заявив, що заборгованість з виплати заробітних плат на підприємстві станом на середину грудня становить близько 130 млн грн.

Він повідомив також, що на сьогодні борг бюджету перед Київпастрансом за перевезення пільговиків за цей рік вже становить 293 млн грн.

Він підкреслив, що одним зі шляхів виходу з цієї ситуації, який допоможе підприємству вижити і містити рухомий склад в належному стані - це підвищення тарифу на проїзд.

4 листопада мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто проситиме в уряду субвенцію з державного бюджету на погашення боргів по зарплатах і на забезпечення роботи соціальних закладів цього року.

За його словами, місто має гостру проблему з фінансуванням виплати зарплат, а також з фінансуванням харчування дітей у дитсадках тощо.

Читайте такожПроти керівників автопарку "Київпастрансу" відкрили кримінальну справу“У нас чорних дірок дуже багато. Велика заборгованість по заробітній платі - “Метробуд”, зокрема вже заборгованість за два місяці перед працівниками, а ми повинні зберегти підприємство... І таких напрямків у нас, на жаль, багато. Заборгованість велика”, - сказав Кличко.

Він зазначив, що така ситуація сталася, зокрема, через неправильно сформований бюджет на поточний рік, який ухвалювала попередня влада столиці.