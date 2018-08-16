Метро на Виноградар: в мережі розгорівся скандал через участь в тендері компанії з Росії

Тендер на будівництво гілки метро на Виноградар в Києві, вартістю 6 млрд грн, може виграти російсько-український бізнесмен Володимир Петрук.

Про це стало відомо з системи публічних державних закупівель "Прозорро", пише "Обозреватель".

Минулого тижня ЗМІ повідомили про трьох учасників тендеру на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Свої пропозиції подали компанії "Індербудтонель", "Київметробуд" та "Будівельна компанія" Адамант (на сьогодні вже вибила з процесу).

Тим часом користувачі соцмереж помітили той факт, що за однією з компаній, зокрема - "Індербудтонель", варто бізнесмен Володимир Петрук. Він же голова правління російської будівельної асоціації "Інтербудмонтаж", яка зараз будує метро в Москві і, з огляду на виграні в Росії підряди, може знаходиться в близьких зв'язках з кремлівськими чиновниками.

Видання зазначає, що сам Петрук визнає, що має широкі інтереси в будівельній галузі РФ.

"Ми прийшли на російський ринок в 1996 році і маємо великий досвід роботи в північних регіонах Росії. Наприклад, в 90-і роки ми побудували першу скляну будівлю на крайній півночі в Ханти-Мансійському автономному окрузі, яке експлуатується до сих пір" - говорив він раніше в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда".

Крім цього бізнесмен замішаний в будівельних скандалах в Україні. Раніше його компанія вигравала тендери без конкуренції на різні підряди в столиці. Один з епізодів згадав на своїй сторінці в Facebook український письменник Дмитро Вовнянко.

Тим часом, відомі блогери пишуть, що цією інформацією повинен зацікавитися мер Києва Віталій Кличко.

Петрук також має досвід будівництва метро в Росії. Як відомо, подібні підряди часто отримують близькі до кремлівських владі бізнесмени.

Користувачі мережі також висловили думку, що фірма зможе перемогти на тендері, так як економічні чинники для неї будуть не першому місці.

Відомі українські блогери також обурилися тим, що бізнесмен під час війни між Україною і РФ давав інтерв'ю виданням з яскраво-вираженою анти-української позицією.

Деякі активісти вважають, що за допомогою Петрука РФ може дізнатися важливі дані про стратегічну українській інфраструктурі.

Як відомо, траса ділянки буде проходити по території Шевченківського і Подільського районів Києва. Комплекс об'єктів на території електродепо планується розмістити в Подільському районі.

Передбачається будівництво двох станцій метро - "Мостицька" і "Проспект Правди", а також відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар".

Фінансування витрат на будівництво лінії метрополітену буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва.